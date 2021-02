Matteo Bassetti contro Arcuri: «Sui vaccini ha fallito, tocca a un esperto». E chiede un restyling del Cts

Anche l'infettivologo Matteo Bassetti contro il commissario all'emergenza Covid Domenico Arcuri. Il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, nonché componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, in un'intervista all'agenzia Adnkronos attacca Arcuri sui vaccini: «La campagna vaccinale con i tendoni e le primule è un fallimento e questo è evidente», ha detto Bassetti.

LEGGI ANCHE

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 22 febbraio: i dati alle 17. La Toscana sfiora i mille casi

«Non voglio esprimermi sul commissario per l'emergenza Covid Arcuri ma ci sono figure del mondo medico (virologi, infettivologi, microbiologici o igienisti) che avrebbero dovuto essere ascoltati di più e invece non è avvenuto. Quindi ora è il momento di cambiare perché è evidente che, per quanto riguarda i vaccini, serve ascoltare di più i tecnici e meno la parte ingegneristica e organizzativa che è importante ma secondaria». Secondo Bassetti anche per il Comitato tecnico scientifico «è arrivato il momento di un restyling con una presenza più importante rispetto alla componente oggi presente di virologi, microbiologi e infettivologi».

«Nei mesi passati, quando eravamo ancora in tempo, non è mai stata avviata una campagna mediatica seria per spiegare agli italiani l'importanza delle vaccinazioni anti-Covid - conclude Bassetti - Oggi ne vediamo i risultati con molti che nutrono dubbi. Anche l'assunzione di medici e infermieri è naufragata. Con il nuovo Governo Draghi si arriva dove avevamo detto, ovvero ad un certo pragmatismo e quindi si punta ad aprire alla vaccinazione nelle fiere, nei cinema e nei teatri, nelle farmacie e nelle caserme».

Varianti Covid in Italia, quali zone sono più a rischio: le 25 province in cui scatterà l'allarme. Ci sono anche le Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA