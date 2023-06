Il bancomat non gli restituisce la carta e lui lo prende a martellate usando un crocifisso

RAPALLO - Ha usato un crocifisso come martello per colpire ripetutamente lo schermo di un bancomat dell'istituto di credito che aveva "inghiottita" la sua carta magnetica. La scena ripresa da un passante, e pubblicata dall'Ansa, vede un signore con i capelli bianchi che davanti alla macchina del Banco di Chiavari a Rapallo, in provincia di Genova, prende a martellate lo schermo usando un grosso crocifisso.

Scena surreale

Nelle immagini si vedono altri cittadini passare accanto all'uomo nella più totale indifferenza, mentre alcuni abbozzano un sorriso divertiti dalla scena. Non è dato sapere per quale motivo l'uomo abbia usato proprio un crocifisso per colpire lo schermo; comunque il personale dela Bpm hanno allertato i carabinieri della stazione che hanno identificato l'autore del gesto e stanno accertando anche le sue condizioni psicofisiche.

Passibile di denuncia

Si tratterebbe comunque di un residente della zona, che potrebbero essere denunciato per danneggiamenti da parte dell'istituto bancario.