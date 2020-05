Bergamo, bambino di 10 anni muore schiacciato nel cassonetto della raccolta vestiti

Tragedia ieri sera a Boltiere, nella Bassa bergamasca, dove un bambino di 10 anni è morto schiacciato nell'ingranaggio di chiusura di un cassonetto per la raccolta di indumenti usati. Il bimbo era da solo e ad accorgersi dell'incidente è stata una donna di passaggio e che ha dato l'allarme.

LEGGI ANCHE:

Schianto tra due auto a Montelupone, una neonata ricoverata all'ospedale Salesi

Le condizioni del bambino sono apparse subito molto gravi. Sul posto due ambulanze e l'automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno dovuto smontare il cassonetto per liberare il piccolo: forse si era arrampicato fino all'imbocco per prendere degli abiti. Il bambino è morto in tarda serata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Ultimo aggiornamento: 20 Maggio, 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA