Schianto tra due auto a Montelupone, una neonata ricoverata all'ospedale Salesi

MONTELUPONE - Schianto tra due auto, neonata trasportata e ricoverata all’ospedale Salesi di Ancona. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in contrada Cannizzaro. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione locale, due veicoli si sono scontrati. A bordo di uno di questi, come si diceva, viaggiava una bambina nata da appena una settimana. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118.

Le condizioni della neonata, come pure quelle degli altri occupanti delle auto coinvolte nell’incidente, non erano particolarmente gravi ma, vista e considerata la dinamica dell’incidente e il fatto di avere a che fare con una bambina così piccola, il personale medico e sanitario intervenuto sul posto, dopo le prime cure e i primi controlli del caso, ha disposto il trasferimento della neonata all’ospedale Salesi, dove sarà sottoposta a tutti gli accertamenti clinici e strumentali. Per i rilievi di rito, come si diceva, sono intervenuti i militari dell’Arma ai quali spetterà il compito di chiarire le cause dell’incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA