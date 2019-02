Bambino ivoriano di tre anni rapito in una comunità nel centro di Palermo

Paura e giallo in una comunità alloggio per minori nel centro storico di Palermo. Due uomini, ieri sera, dopo aver minacciato il personalehanno portato via un bimbo ivoriano di 3 anni. Il bimbo non ha pianto e ha seguito le due persone. La madre del bambino, di 17 anni, si trovava in un altro centro e anche lei è scomparsa da ieri. La polizia ha avviato indagini.

