Bambino di 12 anni precipita nella tromba delle scale: è grave. Choc in una scuola

SARONNO - Choc a Saronno, nel varesotto, dove un bambino di 12 anni è precipitato nella tromba delle scale mentre si trovava a scuola. Il dodicenne è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto da un'altezza di circa quattro metri: l'allarme è stato dato stamattina alle 8.30 circa. Soccorso, il ragazzino è stato trasportato in ospedale a Bergamo in elicottero. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Bambino di 12 anni precipita a scuola

Il ragazzino è caduto da un pianerottolo delle scale interne facendo un volo di 4 metri quando la campanella era appena suonata. Non è ancora chiaro se l'alunno stesse raggiungendo la sua classe o se fosse da poco uscito. Secondo le prime informazioni, ha riportato alcune fratture, una delle quali a un femore, e lesioni al volto. I medici valuteranno nelle prossime ore la possibilità che il dodicenne abbia subìto anche traumi interni e al cranio. I carabinieri della compagnia di Saronno stanno ricostruendo, anche attraverso le testimonianze, quanto successo.