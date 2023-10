Bambina di 11 anni ricoverata per un mal di testa e poi dimessa, muore dopo poche ore. I genitori denunciano l'ospedale

NAPOLI - Una bambina di 11 anni è morta all'ospedale Santobono di Napoli, dopo essere stata ricoverata con mal di testa e vomito per due volte a distanza di 24 ore. La ragazzina è arrivata in pronto soccorso la sera di domenica 22 ottobre per la prima volta. Qui è stata trattata con un farmaco antinfiammatorio e dimessa dopo alcune ore in osservazione, riporta il Mattino. Poi, la ricaduta e il nuovo ricovero.

È arrivata in ospedale in ambulanza in preda ad uno stato soporoso e la ripresa del vomito.

I medici l'hanno ricoverata in Rianimazione dopo averle fatto una Tac. La risonanza magnetica ha mostrato un edema cerebrale diffuso. Lucia S., questo il nome della piccola, è stata operata d'urgenza, ma le sue condizioni sono peggiorate, fino al decesso del 26 ottobre alle 15.

Cosa è successo

La morte della piccola Lucia è un mistero al momento. I medici hanno richiesto l'autopsia, ma su denuncia dei genitori è intervenuto il sequestro della documentazione clinica e della salma. Le cause della morte sono incerte. In poche ore si è passati da una ipotesi di influenza a un problema respiratorio a un edema cerebrale.

L'ipotesi è che possa essere stata colpita da meningite fulminante. Inchiesta in corso, sequestro delle cartelle cliniche e autopsia. I genitori di Lucia, i coniugi Aniello S. e Sonia S. chiedono di capire cosa sia accaduto alla loro bambina.