Gallagher arrestato, il trapper romano picchiava la compagna da due anni: è ai domiciliari

Nuovi guai giudiziari per il trapper romano Gallagher, all'anagrafe Gabriele Magi. Il 29enne è finito ai domiciliari, con l'obbligo di braccialetto elettronico, per aver picchiato e maltrattato la compagna per anni. Il 29enne è stato arrestato dopo l'ennesima denuncia della ragazza che, tra il 2021 e il 2023, è stata costretta a sopportare le angherie del compagno. Durante la gravidanza è stata addirittura strattonata contro un termosifone, per fortuna senza conseguenze per lei e per il feto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Gallagher - volto noto non solo della scena trapper ma anche delle forze di polizia - avrebbe più volte picchiato la sua compagna, in particolare dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti.