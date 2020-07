Nascondeva la cocaina nella torretta di controllo, arrestato un bagnino

CAVALLINO - Nel corso del pomeriggio del 22 luglio, i militari della Stazione Carabinieri di Cavallino Treporti (VE), nel corso di un servizio di prevenzione generale dei reati, hanno arrestato A.M., 37enne di nazionalità albanese, gravato da pregiudizi penali e di polizia, addetto all’assistenza dei bagnanti in uno stabilimento balneare del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato notato a bordo del proprio ciclomotore e, alla vista dei militari, ha cercato di eludere il controllo ma veniva fermato e sottoposto a perquisizione.

Nel suo zaino sono state trovate 8 dosi di cocaina per un peso di circa 8 grammi.

Presso la torretta ubicata lungo l’arenile dove svolge attività lavorativa, invece, è stato rinvenuto un involucro contenente altri 5,5 grammi di cocaina ancora “da tagliare” oltre ad un bilancino elettronico di precisione.

Sequestrati anche due cellulari utilizzati per il contatto con i clienti.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto.

L’attività dell’Arma mira a contrastare, senza soluzione di continuità, i fenomeni di microcriminalità diffusa per accrescere la sicurezza percepita da parte dei cittadini e, specialmente nel periodo estivo, lo smercio di stupefacenti lungo il litorale.

Ultimo aggiornamento: 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA