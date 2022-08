Controesodo estivo, attenzione sabato e domenica in autostrada. Polizia stradale, Aspi e Anpas al lavoro insieme sull'A14

ANCONA - Esodo di fine agosto, autostrade per l'Italia e polizia stradale lavorano insieme per garantire assistenza e collaborazione con Anpas e fornire informazioni su traffico in tempo reale. Già a partire dal 5 agosto, e durante tutti i weekend del mese, i poliziotti della Stradale, il personale di Aspi e i volontari Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) hanno interagito con i viaggiatori in sosta presso alcune delle principali Aree di Servizio, individuate in corrispondenza dei punti maggiormente trafficati della rete, per fornire una serie di servizi di caring: dall’assistenza sanitaria in collaborazione con Anpas, che ha messo a disposizione una ambulanza con volontari a bordo per eventuali richieste di intervento, a informazioni sulle condizioni di viabilità in tempo reale.

La sicurezza

Sabato 27 a domenica 28 agosto, in occasione del controesodo estivo, saranno presenti nel territorio anconetano nell’Area di Servizio Conero Ovest, a partire dalle ore 10 e fino alle 18. Non mancheranno anche giochi e intrattenimenti per i più piccoli e momenti di educazione stradale sui comportamenti da tenere alla guida, come ad esempio: l’utilizzo delle cinture di sicurezza, l’osservanza dei limiti di velocità o della distanza di sicurezza. I viaggiatori potranno anche provare a percorrere un itinerario indossando degli appositi visori, che simulano la condizione di chi si pone alla guida dopo aver assunto droghe o alcolici. L’iniziativa è frutto della consolidata collaborazione tra Autostrade per l’Italia e la Polizia di Stato. Saranno presenti il Camper Azzurro per le attività esplicative e divulgative, la Lamborghini Huracan i mezzi della Polizia Stradale.