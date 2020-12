Autodichiarazione, il modulo pdf da scaricare per gli spostamenti di Natale e Capodanno

Natale e Capodanno 2020, torna il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti in Italia visto il calendario che si divide tra giorni arancioni e rossi dal 24 dicembre al 6 gennaio. Ecco l'autocertificazione da esibire in caso di spostamenti durante le feste e il Natale 2020. Si può compilare direttamente online e scaricarla QUI. Il modulo è disponibile anche sul sito del ministero degli Interni.

Servirà per gli spostamenti nei giorni di zona rossa e arancione durante il periogo di Natale 2020 e Capodanno.

I giorni in cui sarà necessario munirsi del documento sono quindi 24, 25, 26, 27 dicembre, 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio, 5 e 6 gennaio.

Come si legge sull’autodichiarazione, servirà specificare, oltre ai dati anagrafici, con indicazione di residenza e domicilio, anche i motivi dell’uscita. In zona arancione, il modulo serve solo per uscire dal proprio Comune, cosa possibile per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e urgenza.

