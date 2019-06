Australia, sparatoria in un hotel di Darwin: almeno 5 morti, un arresto

Sparatoria in un hotel in Australia. Almeno cinque persone sono rimaste uccise a Darwin. Lo ha reso noto la polizia sottolineando che il sospetto, un uomo di 45 anni, è stato arrestato. L'uomo - riferiscono i media internazionali - è entrato nell'Hotel Palms in McMinn Street con in mano un fucile a pompa e ha sparato per poi fuggire prima di essere preso dagli agenti.

