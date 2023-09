Anticiclone africano fuori stagione, temperature fino a 35 gradi. Ma dal 12 temporali (anche forti) in arrivo

Anticiclone africano fuori stagione in Italia. L'alta pressione di origine subtropicale si espanderà, come era avvenuto a luglio, fino alla Scandinavia: sono previste anomalie termiche, cioè scarti di temperatura rispetto alle medie climatologiche del periodo, fino a +12°C nella Lapponia svedese, +10°C tra Finlandia, Repubbliche Baltiche, Germania, Francia ed Inghilterra. In Italia, specie al Nord, avremo 7-8 gradi oltre la media del periodo.



La differenza con luglio

Le ore di sole a luglio sono più di 15 mentre tra la prima e la seconda decade di settembre il sole sorge poco prima delle 7 e tramonta verso le 19.30, con circa 12 ore e 30 minuti di riscaldamento solare e 11 ore e 30 minuti di raffreddamento notturno. Tutto ciò è determinante nella previsione di temperature massime di 35-36 gradi contro i 42-44° medi dei picchi di luglio, seppur in presenza di un anticiclone africano del tutto simile al Caronte pienamente estivo: ritroveremo la stessa potenza e più o meno la stessa estensione a livello europeo.

L'equinozio in arrivo

Ma come detto ci stiamo avvicinando all'Equinozio d'Autunno e dal 23 settembre la notte vincerà sul giorno, le ore di buio saranno superiori alle ore di luce. Già adesso le temperature scendono di diversi gradi durante la notte, permettendo un riposo migliore rispetto alle afosissime notti tropicali di luglio e agosto. Intanto, nelle prossime ore anche la minaccia sullo Ionio del Medicane (mediterranean hurricane o uragano mediterraneo) svanirà verso la Libia: il passaggio rasente le coste meridionali italiane ha portato piogge a tratti intense, un rinforzo dei venti e locali mareggiate, ma tutto sommato il pericolo sembra scampato.

Cosa cambia

In queste ore il ciclone simil-tropicale sta assumendo ancora più forza, ma si dirige verso Sud-Est, effettuerà il landfall, cioè colpirà la terraferma, vicino a Bengasi in Libia, in Cirenaica. Con lo spostamento del ciclone simil-tropicale (Medicane quando i venti soffieranno oltre 118 km/h) avremo la rimonta dell'alta pressione anche al meridione. Nel weekend e per almeno una settimana tornerà dunque il sole ed il caldo su tutta l'Italia: unica insidia qualche refolo di aria fresca atlantica al Nord che potrebbe portare dei temporali su Alpi e Prealpi, specie tra il 12 ed il 13 settembre.

Cosa cambia dal 12

Già lunedì - spiega 3B Meteo - l'anticiclone africano sarà costretto a subire un ridimensionamento per l'avanzata della saccatura atlantica verso l'Europa centro occidentale.

I temporali in arrivo

Entro lunedì sera molti temporali interesseranno Inghilterra, Francia, Germania e parte della Spagna e questo sarà un primo segnale di cambiamento anche per l'Italia. Cambiamento che però non arriverà prima di martedì-mercoledì e non sarà uguale per tutti.

Mercoledì il fronte atlantico dovrebbe transitare sulle regioni settentrionali portando temporali a carattere sparso, localmente fino in pianura e un calo termico ulteriore ma resisterebbero comunque valori sopra media. Al Centro e al Sud nessuna modifica meteo sostanziale ma ci sarà un lieve diminuzione della temperatura sulle regioni tirreniche.