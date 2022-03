Ucraina, Anonymous attacca la Banca centrale russa: «Rilasceremo più di 35mila file segreti nelle prossime 48 ore»

Il collettivo Anonymous sferra un altro cyber attacco alla Russia. Nel mirino, questa volta, la Banca centrale. L'annuncio è arrivato via Twitter. Gli hacker «hanno violato la Banca centrale russa. Più di 35.000 file verranno rilasciati entro 48 ore con accordi segreti». Inoltre, è stato ribadito l'invito «alle società che continuano ad operare in Russia: interrompete immediatamente la vostra attività» per dimostrare solidarietà «per le persone innocenti che vengono massacrate in Ucraina». Per chi continua a operare a Mosca «il tempo sta finendo. Non perdoniamo. Non dimentichiamo».

