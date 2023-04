Andrea Papi, l'Orsa JJ4 è salva (per ora): il Tar di Trento sospende l'ordinanza di abbattimento. Zoosafari: «L'accogliamo noi»

Orsa JJ4. Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4, l'animale che nella notte tra il 5 e il 6 aprile ha ucciso in Val di Sole il runner ventiseienne Andrea Papi. La Lega Anti Vivisezione Ad apprendere la notizia è l'AGI da fonti legali della Lega Anti Vivisezione (Lav Italia). Come riferisce la Lav, rappresentata dall'avvocato Linzola, il Tar ha accolto le motivazioni formulate dalla stessa Lega. Nei confronti dell'orsa JJ4 il governatore Maurizio Fugatti aveva ordinato cattura ed abbattimento dopo l'aggressione mortale nei confronti del runner trentino Andrea Papi. La questione sarà affrontata in una Camera di Consiglio prevista per l'11 maggio prossimo.

Lo Zoosafari di Fasano si schiera contro l'abbattimento di Jj4, l'orsa che nei giorni scorsi ha aggredito e ucciso a Caldes (Trento) il 26enne Andrea Papi. Gli amministratori della struttura, in una nota, si dichiara pronto ad accogliere l'animale in Puglia. Esprimendo cordoglio alla famiglia della vittima, i responsabili dello Zoosafari fanno sapere che «non condividendo l'opzione dell'abbattimento» sono disponibili «qualora necessario, ad accogliere l'orsa, eventualmente realizzando un'apposita struttura ex novo, sentite le autorità competenti».