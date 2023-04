Abbattuto un altro orso: Mj5 aveva aggredito un uomo in Trentino. Lo zoologo Cignini: «Evitiamo psicosi». Licia Colò: «Eliminare altri orsi è scorretto»

«Ispra ha dato il parere positivo per l'abbattimento dell'orso Mj5, che il 5 marzo scorso ha aggredito un uomo in valle di Rabbi. Adesso seguirà un atto consequenziale da parte dell'amministrazione provinciale». Lo ha comunicato, in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Mj5 è un esemplare di 18 anni che lo scorso 5 marzo ha aggredito un escursionista di 39 anni nei boschi della valle di Rabbi, a pochi chilometri dal monte Peller, dove è stato ucciso il runner trentino di 26 anni lo scorso 5 aprile. «Verrà confermato anche l'atto di abbattimenti di Jj4, individuato come responsabile dell'aggressione ad Andrea Papi», ha aggiunto Fugatti.

«La scelta politica dell'abbatimento»

Il parere di Licia Colo

«Attenti ora a non creare la psicosi, a pensare che se entro in un bosco trovo sicuro l’ orso che mi aggredisce. Non e cosi: l’ orso e un animale solitario, schivo». Cosi lo zoologo Bruno Cignini, docente di Conservazione e gestione della fauna a Tor Vergata in un’intervista al Corriere della Sera in merito all’orsa che ha aggredito e ucciso un runner in Trentino e contro cui ora e partita la caccia. «Forse l’orsa era sottovento e non ha sentito il ragazzo arrivare. Le sue unghie sono 5 coltelli acuminati, basta una zampata per uccidere...», spiega l’esperto convinto che «quando l’ orso diventa pericoloso per l’uomo (e Jj4 e recidiva) il protocollo prevede che si possa rimuovere dal suo habitat ma. In alternativa si puo catturare e mettere in un recinto. Percio la decisione diventa politica».

«Credo nel valore della natura, sono convinta che il mondo non ci appartenga. Per cui, se Jj4 e un esemplare problematico va allontanata ma farne un capro espiatorio e amorale». Cosi in un’intervista alla Stampa Licia Colo, conduttrice televisiva e amante degli animali, commentando la vicenda dell’orsa trentina che ha ucciso il corridore 26enne. «Una persona morta e una tragedia - spiega - Non sarebbe mai dovuto accadere. Ma l’orsa si prenderà le colpe per tutti. Non me la sento di dire che un esemplare che ha ucciso deve stare lì perche ne ha il diritto. Ma abbatterla ed eliminare altri orsi problematici è scorretto. Siamo noi che li abbiamo messi li e poi abbiamo cambiato idea. Ha fatto l’orsa. Perche ucciderla? Va spostata o catturata: vivra il resto dei suoi giorni in gabbia».

Continua Colò: «Non avrei messo gli orsi dove la gente non li voleva. Gli abitanti del posto non sono mai stati entusiasti. Non è mai stato fatto un discorso corretto per abituare la gente a conviverci. Non sono state spiegate le potenzialita della presenza dell’ orso sul territorio. Ma, una volta che gli orsi sono stati reintrodotti, bisognava imparare a farlo. Soprattutto perche sono stati presi soldi dalla comunita europea».