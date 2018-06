Schianto in moto all'uscita dalla galleria: Andrea muore sul colpo, fidanzata grave

BRESCIA - Incidente mortale nel Bresciano a Sabbio Chiese: il 31enne Andrea Melzani è rimasto vittima del tragico incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio. Il giovane, residente a Gussago ma originario del Prealpino, era in sella alla sua moto assieme alla fidanzata, una 24enne di Brescia, quando ha finito per schiantarsi frontalmente con una Ford Fiesta appena uscita dalla galleria San Gottardo. Per lui ogni soccorso è risultato vano, mentre la fidanzata è stata portata in ospedale in gravi condizioni.

