La carne fondamentale contro l'invecchiamento della pelle e alleata della salute di capelli e unghie

ANCONA - Fornisce una serie di nutrienti essenziali ma anche ferro, zinco, selenio e un sacco di vitamine al nostro organismo. E poi, ma forse questo non tutti lo sanno, protegge la pelle e mantiene capelli e unghie sane al pari di tante creme antirughe e prodotti chimici di bellezza per i quali molte donne arrivano a spendere una vera fortuna. È la carne che, con i suoi prodotti derivati, oggi si scopre essere una grandissima alleata contro l’invecchiamento cutaneo. Ad essa i nostri nonni già riservavano proprietà miracolose, sostenendo: «Anemia e deperimenti, sempre carne sotto i denti!».



Ma che oltre a stare in forze servisse anche ad altro ce lo dicono scienza e medicina. «Molte malattie cutanee si prevengono a tavola con una sana dieta mediterranea: oltre a cereali, verdure, frutta, anche la carne, ricca di proteine che sono alla base della struttura cutanea perché il derma è costituito da collagene ed elastina», spiega la professoressa Gabriella Fabbrocini, direttore dell’Unità operativa complessa di Dermatologia e Venereologia dell’Azienda ospedaliero universitaria Federico II di Napoli e membro della Sidemast, la Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse.

Quello che spetta alla carne, dunque, è un ruolo da protagonista a tavola. Anche nel rapporto con la nostra pelle, appunto. Una dieta squilibrata e lo stress con cui spesso ci si trova a convivere, possono influire negativamente sull’aspetto e sulla qualità dell’epidermide che richiede molti nutrienti e minerali per mantenersi giovane e sana: vitamina A, C, D, E, del gruppo B, proteine, micronutrienti e acidi grassi essenziali, poi, sono gli elementi necessari a mantenere il benessere anche di capelli e unghie. In particolare, zinco, rame e selenio sono i minerali biologicamente attivi che intervengono nel meccanismo di prevenzione dell’invecchiamento cutaneo. E la carne li contiene tutti e tre, dando un valido contributo nel preservare giovinezza ed elasticità della pelle.

«Inoltre è bene sapere che esistono diversi interessanti composti bioattivi nella carne e nei salumi, come la carnitina, l’acido linoleico coniugato, il glutatione, la taurina e la creatina, la carnosina e il coenzima Q10 - sottolinea Elisabetta Bernardi, nutrizionista e specialista in Scienza dell’Alimentazione -. Questi ultimi, in particolare, possiedono proprietà antiossidanti e antinvecchiamento, giocando un ruolo fondamentale nel rallentare il processo di invecchiamento cutaneo». Carnosina e coenzima Q10 sono, quindi, sostanze della carne che intervengono attivamente per il benessere della pelle: la carnosina ha proprietà antiossidanti e antinvecchiamento, mentre il coenzima Q10 è anche un noto principio attivo di molte creme antirughe, che si trova in tutta la carne, specialmente nel grasso di bovino, pollo e maiale.

Evidenze scientifiche hanno dimostrato che tra i vari nutrienti, la vitamina C ha un ruolo chiave nel normale funzionamento dell’epitelio: è fondamentale per la sintesi del collagene che nella pelle ha un ruolo strutturale e non è un caso che molte delle creme antirughe contengano tra gli ingredienti proprio il collagene. «Sebbene sia stato anche dimostrato che questa proteina per le sue dimensioni non riesca a oltrepassare la barriera dell’epitelio, quindi meglio stimolarne la produzione dall’interno», aggiunge Elisabetta Bernardi.

La carne è la miglior fonte, e in particolare i tagli meno nobili dell’animale, come quelli anteriori o le frattaglie ricche di tessuto connettivo, come la trippa o il lampredotto. Ecco perché un bel brodo di pollo o di manzo, con tanto di pelle e cartilagini, vanno a nutrire in profondità la nostra pelle, ricche fonti anche di acido ialuronico, una molecola che trattiene l’acqua all’interno della pelle, mantenendola giovane e idratata.

