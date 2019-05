Molestano figlia di malavitoso del clan Spada: il padre li accoltella, 19enne in fin di vita

di Mirko Polisano

Rivolgono frasi volgari a una ragazza di 15 anni, lei chiede aiuto al padre che si precipita figlia da lei insieme a un complice e accoltella i due egiziani che l'avevano importunata. Ne è nata una rissa davanti alla stazione Lido Centro della Roma-Lido a Ostia, poi sono spuntati un coltello e un cacciavite con cui i nord africani sono stati colpiti al volto e all'addome. Uno di loro, di 19 anni, è in condizioni gravissime all'ospedale Grassi di Ostia: nella notte è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e per due volte è andato in arresto cardiaco.I carabinieri del Gruppo Ostia in tempi record sono riusciti a chiudere le indagini. Sette le persone arrestate per la rissa, tre in manette per tentato omicidio. Si tratta del padre della 15enne, un pregiudicato di 39 anni figlio di un affiliato del clan Spada, del suo complice conosciuto alle forze dell'ordine e in piazza Gasparri, e di un ecuadoregno di 36 anni, fidanzato della giovane. I militari hanno sequestrato il cacciavite e alcuni sassi utilizzati per l'agguato.Gli uomini del 112 hanno, agli ordini del colonnello Pasqualino Toscani, hanno avuto fin da subito il quadro chiaro della situazione. Già nella serata di ieri, a poche ore dell'aggressione, avevano identificato i responsabili dell'accoltellamento. Nella notte, poi, è scattato l'arresto. Il padre della giovane infastidita dai due nord africani ha un passato di droga, rapine ed estorsioni. Figlio di un altro pregiudicato che fa parte della manovalanza del clan Spada, della cosiddetta «batteria delle rapine», compiendo per conto dei boss dell'organizzazione criminale rapine ed estorsioni. Un'aggressione maturata nel contesto di piazza Gasparri, dove le cose si risolvono grazie al coltello facile. Tempi rapidi e prontezza di intervento, hanno consentito ai carabinieri del Gruppo Ostia di chiudere il cerchio intorno agli assalitori. A Lido Centro, i militari sono impegnati da settimane in un'operazione di «bonifica» del territorio. In campo, anche nei giorni scorsi, una vera task force che ha portato già a risultati eccellenti. Come la chiusura dei minimarket irregolari e come l'arresto del famoso rapinatore delle donne, "Joe Cappuccio". «La presenza della divisa ci conforta», continuano a ripetere i residenti. E le misure messe in campo hanno permesso di chiudere in caso in poco tempo.Resta però un problema: le telecamere di videosorveglianza all'esterno della stazione gestite da X Municipio e Atac non funzionano. Le forze dell'ordine hanno già segnalato la questione da diversi mesi alla presidente del X, la pentastellata Giuliana Di Pillo. Ma, su questo fronte, di interventi non se ne sono ancora visti.