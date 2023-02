Infarto fulminante nel centro disabili: Marino muore a 30 anni

Stava svolgendo le classiche attività quotidiane nel centro per disabili che frequentava. Stava camminando, all'aperto, insieme ad un operatore che l'assisteva, per spostarsi da una palazzina all'altra, quando, all'improvviso, si è accasciato per un malore ed è deceduto.

È successo ieri mattina, intorno alle 11, all'Anffas Lanciano, che ha sede a Santa Maria Imbaro. La vittima è Marino Cericola, giovane di Paglieta, di 30 anni. Inutili i soccorsi, che sono stati immediati e sono stati prestati dai medici e dagli operatori della struttura.



È stato allertato il 118, ma le manovre dei sanitari per rianimarlo non sono servite. L'elicottero partito da Pescara è tornato indietro senza poter fare alcun tipo di intervento. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. All'inizio si è pensato che poteva essere stato un boccone rimasto in gola ad ucciderlo, ma poi la ricognizione esterna della salma, effettuata sul posto, ha eliminato ogni dubbio: un infarto è stata la causa della morte.

Sul posto i carabinieri di Fossacesia e della compagnia di Ortona che hanno eseguito i rilievi di legge, su disposizione della Procura di Lanciano. Il sindaco di Santa Maria Imbaro, Maria Giulia Di Nunzio, appresa la notizia, si è precipitata all'Anffas e si è trovata di fronte al dramma: «Un dispiacere immenso - ha detto -. Cordoglio alla famiglia e all'Anffas». La salma è stata restituita alla famiglia per poter organizzare i funerali.