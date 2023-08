Folignano, va a sbattere mentre guida la scooter: un 17enne trasportato a Torrette in eliambulanza

FOLIGNANO- Un ragazzo di 17 anni di Folignano è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette. In sella al suo scooter questa mattina non è riuscito ad evitare l'impatto con una Fiat Panda condotta da un automobilista di 77 anni di Colli del Tronto sull'asse attrezzato della zona industriale d Campolungo.

Non sarebbe in pericolo di vita

Nell'incidente il ragazzo avrebbe riportato un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita.