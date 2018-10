Nonno muore d'infarto davanti alla scuola frequentata dalla nipote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPINETOLI - Era andato a riprendere la nipote all’uscita dalla scuola quando ha accusato un malore e si accasciato al suolo. Purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare e quando sul posto è arrivata l’ambulanza, il medico non ha potuto far altro che costatarne il decesso. È stato probabilmente un infarto a non lasciare scampo a Enzo Gallessi, il nonno di 71 anni che o stava attendendo che la nipote uscisse dalla scuola a tempo pieno Sandro Pertini di Pagliare del Tronto, frazione di Spinetoli.Ad un certo punto, alcune persone che erano lì per lo stesso motivo e stavano attendendo il suono della campanella, hanno visto l’anziano accasciarsi al suolo. Alcuni genitori si sono avvicinati e si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione chiedendo l’intervento del 118. Hanno cercato di fornirgli i primi soccorsi e in un estremo tentativo di strapparlo alla morte, sono intervenuti anche alcuni volontari che si sono recati nella palestra poco distante ed hanno preso il defibrillatore in dotazione all’impianto sportivo. Purtroppo, ogni tentativo di salvare la vita a Enzo Gallessi si è dimostrato vano.