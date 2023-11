Shiva, respinta la richiesta di libertà dal Tribunale del Riesame di Ancona: il trapper, fresco papà, resta in carcere

Il tribunale del Riesame di Ancona ha respinta la richiesta di libertà per Andrea Arrigoni, in arte Shiva, il trapper milanese finito in carcere dopo essere rimasto coinvolto in una rissa a San Benedetto lo scorso 30 agosto.

È diventato papà

Trapper che nei giorni scorsi è diventato papà ma non ha potuto assistere alla nascita del figlio perchè dietro le sbarre. Shiva ha quindi scritto una commovente lettera per suo figlio, diffusa dal suo staff. "È il giorno più bello della mia vita, ma allo stesso tempo il più triste. È nato mio figlio, ma non mi è stato permesso essere presente".