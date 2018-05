Si schiantano con l'auto contro un muretto Madre e figlio all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Incidente stradale poco prima delle 11 a San Benedetto dove sono rimasti coinvolti madre e figlio. L'incidente è avvenuto sulla strada di Santa Lucia, all’altezza dell’incrocio con via Marechiaro. Madre e figlio erano a bordo di una Fiat Punto che stava scendendo sulla costa quando, per motivi al vaglio della polizia locale di San Benedetto, l'auto è finita fuori controllo nell’affrontare la curva ed è andata a sbattere contro il muretto di un’abitazione.Madre e figlio sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale. Le loro condizioni sono preoccupanti ma non sono in pericolo di vita.