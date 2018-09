Cadono calcinacci in strada dal sesto piano di un palazzo e bomba d'acqua in Riviera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Bomba di acqua e raffiche di vento nel primo pomeriggio a San Benedetto del Tronto. In un palazzo di via De Gasperi sono caduti calcinacci e mattonelle dal sesto piano. Momenti di paura fra i passanti che sono scappati. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno immediatamente transennato la strada e i vigili del fuoco di San Benedetto. Si sono verificati anche allagamenti di scantinati. Per fortuna le previsioni meteorologiche prevedono un miglioramento per la serata.