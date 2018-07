Vandali senza più limiti nella notte: sradicati anche i segnali stradali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Ancora atti vandalici nelle notti del weekend sambenedettese. Come abbiano fatto non è dato saperlo ma qualcuno, durante una delle notti del weekend, ha sradicato due cartelli stradali che erano saldamente piantati nel terreno.È accaduto di fronte al faro, in via Pasqualini, a ridosso dell’area che immette sulla darsena turistica del porto. Pali e cartelli sono stati trovati stesi sul terreno con i pezzi di cemento ancora attaccati all’estremità inferiore. Difficile che possa essere stata un’auto ad abbatterli dal momento che si trovano in due punti differenti e non ci sono segni di incidenti o di frenate. Quella degli atti vandalici continua a rappresentare una vera e propria piaga, per la Riviera come per molti altri centri.