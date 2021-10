Di Vino in Tavola, dalle colline al mare: in bella mostra le eccellenze della Riviera. Ecco tutte le attività ristorative coinvolte

SAN BENEDETTO - Dalle colline verso il mare, un tuffo nei sapori più autentici delle Marche. Entra nel vivo “Di Vino in Tavola - Gusto infinito”: progetto di valorizzazione eno-gastronomica che sta coinvolgendo 15 attività ristorative tra Piceno e Fermano, insieme a ben 43 cantine del territorio.

Dopo la tappa di ieri sera presso l’House di San Benedetto, il prossimo evento conviviale sarà sempre lungo la Riviera delle Palme: esattamente venerdì 8 ottobre, presso il bar-pasticceria Cafè del Mar di Grottammare. Organizzata da Angelo Serri e Sergio Spinelli, questa iniziativa è realizzata grazie al contributo della Regione Marche: impegnata in un duplice lavoro.

«Da un lato, dare risposte urgenti alle attività ristorative e ai produttori enologici, fortemente colpiti dalle restrizioni imposte dal contenimento della pandemia - afferma il vicepresidente regionale Mirco Carloni, delegato all’agricoltura -. Dall’altro, realizzare un network turistico con al centro prodotti gastronomici tipici e vino. Vanno uniti due mondi che, finora, non hanno dialogato molto, ossia quello della ristorazione e quello della vinificazione». Così, sono stati pensati dei menù-degustazione con al centro le eccellenze dei vari territorio coinvolti, il tutto innaffiato dal vino dei colli piceni e fermani: da Ripatransone a Offida, passando per Pedaso e Montelparo. Ogni serata, a rotazione, sono coinvolte almeno 3 cantine. Il costo medio è di 30 euro. Prenotazione obbligatoria. Per approfondimenti o prenotazioni: www.gustoinfinito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA