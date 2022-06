Il piromane torna a colpire nella notte, ancora venti di paura sulle colline della Valmenocchia

SAN BENEDETTO - Continua ad agire indisturbato il folle che, da anni, sta accendendo incendi nella zona della Valmenocchia e, in particolar modo, sulle colline che si affacciano sulla riviera cuprense.



E proprio in territorio comunale di Cupra ha colpito, nella notte tra venerdì e sabato, dando vita ad un nuovo incendio per il quale sono state necessarie circa due ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco. E’ accaduto nella zona di contrada San Silvestro, una delle aree maggiormente colpite dagli incendi dolosi che smbrerebbero avere tutti la medesima matrice. Purtroppo si tratta di zone di campagna estremamente vaste e, per questo motivo, è davvero difficile riuscire a monitorare la situazione in ogni dove malgrado la discesa in campo di volontari e forze dell’ordine che, proprio al fine di intercettare il folle, pattugliano la zona nelle ore notturne.



Inoltre chi accende quegli incendi non lo fa mai negli stessi orari. A volta nella prima parte della serata, altre volte a notte fonda. Ma anche durante il giorno, come è accaduto in più occasioni soprattutto durante quest’ultimo inverno. Questa volta l’allarme è scattato intorno alle 2.15 del mattino quando qualcuno ha avvistato le fiamme dalla strada. Il ufoco aveva attecchito infatti in una zona ricca di vegetazione che si trova a non troppa distanza dalla corsia attraversata dalle auto. I pompieri, partiti dal distaccamento di corso Mazzini a San Benedetto, hanno raggiunto l’area interessata dal fuoco a bordo di tre mezzi, due autobotti e una campagnola, e si sono messi subito all’opera aggredendo il fronte delle fiamme che stava avanzando in maniera minacciosa. Il lavoro dei pompieri, come detto, è durato circa due ore.

L’intervento, portato avanti con la collaborazione dei carabinieri (erano presenti i militari della stazione di Cupra Marittima e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di San Benedetto) è infatti terminato quando erano circa le 4.30 del mattino di sabato, con la messa in sicurezzza ela bonifica dell’area completate. Resta il fatto che il piromane continua a colpire impunemente ormai da troppo tempo.



Negli ultimi mesi sembra avere addirittura incrementato le proprie azioni dal momento che di incendi dolosi che hanno interessato la stessa zona e che, verosimilmente, avevano la medesima mano, se ne sono registrati anche nei mesi invernali, in particolar modo nella prima parte del 2022 quando i vigili del fuoco sono stati chiamati a più riprese ad intervenire nell’area a cavallo dei territori comunali di Cupra, Massignano, Montefiore e Ripatransone. Ora inizia la stagione estiva, quella in cui il piromane è sempre particolarmente prolifico, e aumenta l’attenzione dei pompieri e delle forze dell’ordine per evitare l’accensione di nuovi incendi ma anche e soprattutto per cercare di dare un volto e un nome a chi, da troppo tempo, sta seminando paura sulla colline.

© RIPRODUZIONE RISERVATA