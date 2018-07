Ubriachi in spiaggia insultano il bagnino e lo spingono in mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Sono bastate poche settimane a trovare un escamotage che consentisse i più desiderosi di “sballarsi” durante le notti della movida, di uscire indenni dall’elenco di obblighi e divieti imposti dall’ordinanza del sindaco. Il problema, o meglio, uno dei problemi, è che ieri mattina si è scappata anche una mezza aggressione ai danni di un malcapitato bagnino.Ieri mattina un addetto alla spiaggia arrivato poco dopo l’alba per preparare lettini e ombrelloni all’arrivo dei bagnanti, si è trovato di fronte ad un gruppo di ragazzi che bivaccava proprio tra gli ombrelloni. Si è rivolto loro dicendo di andarsene, qualcuno ha risposto e gli animi si sono accesi. Morale della favola uno dei ragazzini gli si è avventato addosso spingendolo fino alla riva del mare e buttandolo letteralmente in acqua. Quindi l’intero gruppo si è dileguato lasciando l’uomo, tra l’altro non giovanissimo, solo in terra.Consumare alcolici all’aperto, nelle ore notturne, è vietato. Vendere bevande alcoliche da asporto, sempre nelle ore notturne, è oggetto di altro divieto così come assumere comportamenti chiassosi o indecorosi all’esterno dei locali o, comunque, per la strade. Così, da qualche tempo, ci sono gruppi di ragazzi che si sono organizzati in questo modo: nella prima parte della serata vanno a nascondere sacchi con bottiglie di alcolici e superalcolici in punti strategici che si trovano nei tratti di spiagge libere.