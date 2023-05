SAN BENEDETTO - Un malore improvviso che lo ha colto mentre era al ristorante con alcuni amici non gli ha lasciato scampo. Simone Rosetti è morto pochi giorni prima del suo trentasettesimo compleanno nella serata di venerdì. Si trovava in un ristorante, nel territorio di Monteprandone, quando si è sentito male. E’ uscito fuori dal locale aiutato dagli amici che hanno subito dato l’allarme chiedendo l’intervento del 118.

I soccorsi



Quando i sanitari a bordo dell’ambulanza sono arrivati sul posto però per il giovane non c’era più nulla da fare. Una morte improvvisa la cui notizia ha subito raggiunto San Benedetto dove Rosetti, che lavorava all’Eurofuni di Acquaviva Picena della quale il padre Roberto è uno dei titolari, era conosciuto e benvoluto da tutti. In tanti, in queste ore, si stanno stringendo intorno ai suoi familiari, al papà, alla mamma Gabriella Caputo e alla sorella Dina. Dottore in Economia degli intermediari finanziari ed assicurativi dopo la laurea conseguita nel 2009 all’Università Politecnica delle Marche, Simone era uno dei responsabili commerciali dell’azienda, specializzata nella produzione e nella vendita dei cavi d’acciaio, e questo lavoro lo portava costantemente in giro per l’Italia ma anche all’estero. Questo tipo di esperienza lavorativa lo aveva reso una persona dinamica e pratica. Nessuno poteva aspettarsi quello che è accaduto venerdì sera. I sanitari, arrivati all’esterno del ristorante con una ambulanza partita da San Benedetto, hanno tentato il tutto per tutto per evitare il peggio ma tutto è stato vano.



Il funerale



Il corpo del ragazzo, dopo il nulla osta delle autorità, è stato portato direttamente a casa, in centro a San Benedetto, e questo pomeriggio saranno celebrati i funerali che si terranno nella cattedrale Santa Maria della Marina. alle 16.30. Una celebrazione che si svolgerà certamente in una chiesa estremamente affollata. Tanti sono infatti gli amici di Simone e dei suoi familiari che vorranno essere presenti e salutare, per l’ultima volta, il giovane strappato troppo presto alla vita.