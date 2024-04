SAN BENEDETTO - Collaudatore condannato a 4 mesi di reclusione per il reato di omicidio colposo a seguito della morte della mamma di 27 anni Francesca Galazzo, caduta mentre era sullo Sling Shot al luna park la sera del 14 luglio 2017. Francesca durante il violento volo sulla “fionda” era scivolata dal seggiolino.

Il Tribunale di Ascoli ha ritenuto colpevole l’ingegnere Gaetano Orlandi, 82 anni, di Montevarchi e deciso una provvisionale di 10mila euro. Anche altri due collaudatori erano finiti sotto processo perché incaricati di svolgere le verifiche tecniche sul corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza del gioco.

Uno di loro aveva però dimostrato la sua estraneità, mentre l’altro era nel frattempo deceduto. Secondo l’accusa l’ingegnere in fase di collaudo non aveva tenuto conto di una norma europea che prevede per questo tipo di giostra la presenza di un blocco di sicurezza che rende impossibile l’incidente capitato alla giovane. È ancora aperto un altro processo sulla tragedia ma con imputate la proprietaria della giostra, Graziella Metastazio e la figlia Sharon Vinotti che si occupava dell’accesso alla sfera.