San Benedetto, agguato choc al rappresentante di gioielli: i banditi fermati dal secondo vetro blindato

SAN BENEDETTO - Tentata rapina a San Benedetto, all'incorcio fra via D’Annunzio e via Marsala, nel quartiere di San Filippo Neri. Un rappresentate di gioielli è stato aggredito da due persone che lo hanno colpito e tentato di entrare nell’auto.

Fermo, irrompe nel B&B, picchia e rapina una donna: preso grazie alla videosorveglianza

Hanno spaccato il vetro di uno dei finestrini ma si sono trovati di fronte ad un secondo vetro blindato che non sono stati in grado di rompere. Alcuni passanti hanno iniziato ad urlare e i due malviventi sono scappati in sella ad uno scooter senza rubare nulla.