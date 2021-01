Sambenedettese dell’Anno: in cinque si contendono l'ambito riconoscimento. Ecco chi sono

SAN BENEDETTO - L’associazione Genius Loci al lavoro per eleggere il Sambenedettese dell’Anno. L’edizione relativa al 2020 si svolgerà con qualche mese di ritardo rispetto al solito a causa ovviamenete dell’emergenza Covid ma sono già iniziate le riunioni del direttivo chiamato a nominare il personaggio che erediterà il riconoscimento dal giornalista Mimmo Minuto, premiato lo scorso anno.

Sono cinque i nomi messi sul tavolo dai membri del direttivo dell’associazione presieduta da Marina Brancaccio e Albino Scarpantoni e dal presidente onorario Marco Calvaresi, persone che si sono contraddistinte nei propri ambiti lavorativi e per questo degne di grande attenzione. Per quanto riguarda lo sport il nome è quello del presidente della Sambenedettese Calcio Domenico Serafino, che tanto sta facendo per la società sportiva e per lo stadio Riviera delle Palme.

Proprio per l’impianto sportivo ha realizzato il nuovo manto erboso mentre attraverso il recente gemellaggio con la formazione argentina dell’Estudiantes ha dato visibilità internazionale al club rossoblù. Per la politica si è pensato invece ad Andrea Assenti, ex vicesindaco di San Benedetto che ha conquistato un posto in consiglio regionale dove rappresenta dunque la Riviera delle Palme. Nell’ambito sanitario il nome è invece quello del presidente del comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso” Nicola Baiocchi, protagonista di una vera e propria battaglia a tutela del nosocomio sambenedettese.

L’amministratrice delegata della Verdemare Srl Vittoriana Piergallini è invece il nome - unico al femminile - scelto per l’ambito economico mentre è quello di Roberto Di Felice, responsabile del centro per minori Casa Lella, il nome designato per il sociale. Da questa griglia sarà insomma scelto il prossimo Sambenedettese dell’Anno. Le figure scelte, a prescindere da chi sarà iun assoluto il vincitore o la vincitrice, faranno parte dell’Albo d’Oro dell’associazione insieme ai vincitori del premio e ai soci onorari.

