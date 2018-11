I resti di un cadavere trovati in riva al mare da un podista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Macabra scoperta questa mattina sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto. Un podista della domenica stava effettuando una corsa in riva al mare quando ha notato alcuni resti umani affiorare. Si è avvicinato e ha visto un cranio mentre a pochi metri di distanza anche alcune osse appartenenti probabilmente a d una persona finita in acqua da parecchio tempo il cui corpo è andato in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono giunti agenti di polizia e carabinieri. Ora i resti saranno analizzati dagli esperti per stabilire il sesso, l'età e si spòera l'identità di quei resti del misterioso corpo.