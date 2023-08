SAN BENEDETTO - Era da poco passata l’alba di ieri quando, all’interno cella pinetina di viale Buozzi, più nota come la Bambinopoli, due ragazzi romani hanno dovuto far ricorso alle cure mediche. Si erano, infatti, appena scontrati con un gruppo di coetanei locali dopo essere usciti da una discoteca. Un terzo turista, proveniente anch’egli dalla capitale è invece riuscito a sfuggire e forse sarà molto utile agli inquirenti per ricostruire l’accaduto. Sulla vicenda, infatti, stanno cercando di fare luce gli uomini della polizia guidati dal dirigente del commissariato Andrea Crucianelli.

Non è ancora chiaro, infatti, se si sia trattato di una aggressione o di una rissa. Fatto sta che ad avere la peggio sono stati i villeggianti che sono stati caricati su due ambulanze del servizio 118 dell’ospedale civile e portati al Pronto soccorso per accertamenti: Le loro condizioni non destano preoccupazione e se la dovrebbero cavare, salvo complicazioni, con qualche giorno di prognosi. Cosa invece abbia scatenato la furia del gruppo locale, sette persone a quanto pare, tutti italiani anche se alcuni di origine straniera, ancora non sembra chiarito.

Futili motivi l’ipotesi che avrebbe provocato poi il ferimento dei due turisti. Un altro elemento che potrà chiarire meglio la dinamica potrà essere la scansione delle immagini delle telecamere disseminate lungo tutto il corso. Forse potranno essere utili per capire se appunto ci sia stata una causa scatenante e chi abbia dato vita al pestaggio. Tra l’altro era già giorno e quindi le immagini potrebbero risultare nitide. Per ora comunque non sono stati presi provvedimenti ma la polizia sta interrogando i testimoni prima di formulare ipotesi accusatorie.