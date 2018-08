L'avvocato Lucidi â€‹stroncato da un malore mentre era al lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - È morto, stroncato da un improvviso malore, l’avvocato Antonio Lucidi. Aveva 64 anni ed è venuto a mancare nella giornata di ieri lasciando increduli e sgomenti i tanti amici, conoscenti e clienti che, in Riviera ma non solo, lo stimavano e ne apprezzavano le doti umane e professionali. L’avvocato Lucidi, che aveva lo studio professionale in viale De Gasperi, proprio sopra l’ex bar Four Roses, lascia la moglie Grazia e i figli Gaia ed Enrico. Il decesso è arrivato durante una normale giornata di lavoro e inutili, purtroppo, i tentativi del 118 di rianimare il professionista.