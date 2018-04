Insospettabile trovato â€‹con una serra di marijuana dentro casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Sulla carta era insospettabile ma qualcosa aveva messo i carabinieri sulle sue tracce. I carabinieri, attraverso una serie di elementi contornati da un notevole intuito investigativo, avevano infatti stretto il cerchio intorno ad un ventinovenne sambenedettese.Così si sono presentati a casa del ragazzo scoprendo qualcosa che, probabilmente, non si aspettavano nemmeno loro. Dentro l’appartamento hanno trovato un serra artigianale: aspiratori, lampade, climatizzatori e tutto il necessario per portare a completamento il processo di produzione della sostanza in modo autonomo e professionale. Sono state rinvenute numerose piantine appena innestate, ed un quantitativo totale di 230 grammi di marijuana già essiccata e pronta per essere immessa nel mercato degli stupefacenti della Riviera.