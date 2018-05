Fenocchi svaligiata Colpo da 300mila euro alla gioielleria dei Rolex

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - L’operazione è stata fulminea. Sono entrati, hanno distrutto le bacheche che si trovano a ridosso dell’ingresso ed hanno preso orologi e gioielli fin quando hanno potuto quindi si sono dileguati. Colpo grosso alla gioielleria Fenocchi di via Ugo Bassi dove cinque persone, con i volti completamente travisati, sono riuscite a portar via orologi e gioielli per un valore complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro.Almeno trecentomila, forse anche molto di più. Insomma, un colpo davvero ricco. Il blitz dei malviventi ha preso il via intorno alle 3.20 di ieri mattina. Il negozio, specializzato nella vendita e nel trattamento dei costosi orologi Rolex, ha due accessi, uno che si affaccia su via Ugo Bassi, dunque sulla strada principale, l’altra che si trova all’angolo tra la strada ed una sorta di vialetto. I ladri hanno scelto la prima serranda, quella principale, per farsi largo. Hanno forzato la saracinesca riuscendo a sollevarla di una quarantina di centimetri, quel tanto che bastava per penetrare nella gioielleria quindi, una volta dentro, hanno iniziato a mandare in frantumi le vetrine espositrici e fare man bassa di tutto il materiale trovato lungo la strada. I malviventi si sono impossessati di diversi orologi di notevole valore e di altri oggetti preziosi che erano esposti, e in vendita, all’interno della gioielleria. Quindi, con estrema celerità, se ne sono andati passando per il piccolo varco aperto sotto la serranda. L’operazione è stata interamente ripresa dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza che però non sarebbero riuscite a dare informazioni utili alle indagini dal momento che i ladri hanno agito con il volto travisato e coperti dalla testa ai piedi.