Ritrovata bruciata l'auto utilizzata dalla banda di ladri per il colpo in gioielleria

SAN BENEDETTO – E' stata ritrovata a Città Sant'Angelo in Abruzzo l'automobile carbonizzata usata probabilmnete dalla banda di ladri che domenica notte ha svaligiato la gioielleria Fenocchi di San Benedetto. I ladri hanno rubato orologi gioielli e oggetti preziosi per un valore stimato di 400mila euro. Intanto i carabinieri di San Benedetto continuano nel loro lavoro di indagine per ricostruire le mosse effettuate dalla banda composta da cinque malviventi dopo il colpo.