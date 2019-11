E' ancora allarme, i ladri di auto ritornano a colpire: scomparsa una Ypsilon a San Filippo

SAN BENEDETTO – I ladri di auto nuovamente in azione la scorsa notte a San Benedetto del Tronto. I malviventi sono entrati in azione in via Ferri nel quartiere di San Filippo Neri. Ad essere rubata è stata una Lancia Ypsilon di proprietà di una residente della zona.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri che oan stanno indagando per risalire all'identità degli autori del furto d'auto. Pochi mesi fa i carabinieri hanno scoperto un traffico di pezzi di ricambio di auto rubate con capofila la città di Cerignola dove le auto rubate venivano smontate.

