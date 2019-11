FALCONARA - Anche se l’autovelox sulla Variante alla Statale 16 è spento da oltre un mese, continuano ad arrivare le multe, continuano a essere decurtati i punti e a essere sospese le patenti per la gran mole di fotografie scattate e da vagliare prima dello spegnimento del dispositivo. L’autovelox delle polemiche non smette di far parlare di sé. Oggi pomeriggio la segreteria provinciale Ugl insieme al sindacato Anvu e alla Lega di Falconara convocherà una conferenza per fare il punto sul velox.

«Un dispositivo illegittimo fin dall’inizio - dice Anna Grasso dell’Ugl - e noi abbiamo i documenti della Prefettura, del ministero dell’Interno dipartimento sicurezza stradale e il verbale dell’Osservatorio della Polizia locale in cui viene certificata l’illegittimità del dispositivo e quindi, anche di tutte le multe notificate, delle sanzioni accessorie e della decurtazione di punti. E’ un effetto domino di comportamenti illegittimi su cui insistiamo e daremo battaglia. L’Amministrazione aveva reso noto che il velox sarebbe stato spento per approfondire alcuni aspetti tecnici, ma non è così: lo hanno fatto perché fin dalla sua installazione non era in regola con la direttiva Minniti, con l’articolo 142 del codice della strada e con la Legge 120/2010. Noi abbiamo le prove».

