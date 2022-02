L’epopea della pesca Atlantica in 11 minuti di emozioni video. Ecco come hanno fatto i regsiti a trovare le immagini inedite

SAN BENEDETTO - «Un documentario in realtà frutto di una nostra iniziativa (con Giacomo Cagnetti ndr) resa possibile però dalla mole di materiale, video e fotografico, che abbiamo acquisito e recuperato durante le ricerche fatte un anno fa per la realizzazione del documentario dedicato alla vicenda del Rodi».

Racconta così la genesi del nuovo lavoro, dedicato alla pesca oceanica sambendettese, Rovero Impiglia. «È un documentario di 11 minuti che abbiamo intitolato “Oltre lo stretto- l’epopea atlantica raccontata dai marinai di San Benedetto del Tronto”, questo l’indirizzo web: https://www.youtube.com/watch?v=egVULdmvZws. Abbiamo voluto utilizzare uno strumento moderno per valorizzare un lavoro antico. Abbiamo inoltre voluto rendere omaggio a tutte quelle famiglie che hanno contribuito a costruire la nostra città grazie ai loro sacrifici. Si racconta soprattutto un’epoca che non esiste più e è un’occasione per le nuove generazioni per conoscere “come eravamo”». Il video è già on line sulla piattaforma del Comune e quindi chiunque può - se ne ha voglia - vederlo. Ci sono tantissimi contributi inediti.



I due registi sambendettesi, infatti, sono reduci dal lavoro che è stato realizzato con il finanziamento di Arca Adriatica di cui il Comune di San Benedetto è partner: un progetto europeo italo/croato che ha come finalità la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale marittimo adriatico. «Vista la quantità di materiale raccolto - spiega ancora Impiglia - era davvero un peccato non realizzare un approfondimento dell’epopea atlantica, un pagina così importante per la storia cittadina». E così è stata fondamentale la collaborazione di Giuseppe Merlini dell’archivio storico del Comune che ha supervisionato il progetto e la partecipazione dei due protagonisti: Michele Del Zompo, comandante di lungo corso, e Romualdo Rosetti, direttore di macchina. «Con il progetto Arca Adriatica - fa sapere Impiglia - abbiamo realizzato nel corso di quasi due anni una serie di video che ora sono a disposizione di tutti (si trovano in tutti o canali ufficiali del Comune) e che sono molto utili per la conoscenza e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Si tratta di strumenti moderni che serviranno per far conoscere a tutti sia il passato che il presente della città di San Benedetto».



Tra questi il video sul nuovo museo ittico Augusto Capriotti, “Vòta ci - il sentiero dei funai”, “Dirò del Rodi” andato in onda anche su Rai Storia e disponibile anche su tale piattaforma, il video sul restauro delle lancette Tastutina e Stella del Mare, “Vanne lancetta mi”, video sul varo della Tastutina, un altro nostro omaggio alla città e infine il video “Geocaching a caccia dei tesori di San Benedetto” dedicato ad un nuovo format di turismo sostenibile. Impiglia e cagnetti, che si segnalarono per la vittoria nel contest mondiale della Coca cola sono stati insigniti, nell’anno 2014 anche del riconoscimento Gran Pavese Rossoblù e continuano a contribuire alla crescita culturale della città con i propri lavori oltre a rappresentare eccellenze nel campo artistico.

