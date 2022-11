SAN BENEDETTO - Il Palmino va in pensione e, al suo posto, sarà utilizzata una mascotte nuova di zecca, realizzata dai bambini.



Il progetto



È il primo dei punti programmatici che il rieletto presidente dell’Assoalbergatori, Nicola Mozzoni si è prefisso: realizzare un concorso di idee aperto a tutti gli alunni della Provincia. “Disegna la mascotte del nostro territorio e dalle un nome” il titolo del concorso riservato a bambini e bambine delle classi dalla 3ª alla 5ª che frequentano le Primarie. Dovranno inviare il proprio elaborato entro l’8 dicembre. Dovranno realizzare un disegno di quella che secondo loro potrebbe essere la mascotte del territorio e darle un nome. Dovranno poi inviarla all’indirizzo info@rivieradellepalme.com. I migliori disegni vinceranno unacena per tutta la propria classe al Replay Family Restaurant di san Benedetto. I disegni saranno valutati dal 10 al 14 dicembre per un 30%dai fan della pagina Facebook dell’associazione di categoria e peri il 70% da una giuria esterna qualificata formata da 3 disegnatori professionisti della società specializzata Tora edizioni di Roma. Il miglior disegno in assoluto diventerà la mascotte e sarà utilizzata dall’Assoalbergatori per la promozione.

APPROFONDIMENTI IL CORDOGLIO Lutto a San Benedetto: è morto a 85 anni Piero Ripani ex sindaco e primario di pediatria

«La nostra intenzione - spiega Mozzoni - è innanzitutto quella di rappresentare tutto il territorio. Parte per cominciare a parlare insieme di Piceno. La locandina è stata mandata infatti a tutte le scuole del territorio provinciale. A dir la verità la mascotte rispecchia un tipo di turismo prettamente familiare - la mascotte è classica per bambini fino a 6-7 anni, poi perde un po’ di appeal, però in realtà a noi servirà come punto per focalizzare anche altre attività che abbracciano tutti i nostri target perché comunque attrae anche un pubblico adulto». La mascotte, infatti, sarà utilizzata da tutti gli hotel, una volta cartonata, con un Qr code collegata al sito web dove si potrà trovare tutto quanto è possibile fare sul territorio piceno. «La mascotte guiderà il turista alla scoperta del territorio - aggiunge Mozzoni - nel quale si potranno fare delle esperienze e chiaramente ci sarà da “popolare” questo carnet di esperienze: dovremo andare a proporne e trovarne per renderle uniche comunque che ci rendano diversi dagli altri. Immaginiamo i Sibillini, oliva, olio di tenera ascolana spiegando tutta la parte dei vini, abbiamo vigneti fantastici da visitare e poter visitare, il wine sta diventando di prepotenza nel mondo turistico».



Le motivazioni



«Direi - conclude il presidente degli albergatori - che si tratta di un passo, il primo passo, per porre le basi. Io non credo che esistano formule magiche che possano creare da un giorno all’altro il brand Piceno, bisogna partire dai piccoli step. E vuole essere anche un ramoscello d’olivo nei confronti anche degli altri settori economici del territorio. Perché bisogna capire che è necessario fare squadra, perché se gli alberghi tirano e a San Benedetto c’è tanta gente, c’è più lavoro per tutti, anche per i commercianti e per tante altre persone: grazie al turismo si muove un 60-70% di forza lavoro». L’iniziativa ha il patrocinio della Bandiera Verde dei pediatri.