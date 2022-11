Lutto a San Benedetto: è morto a 85 anni Piero Ripani ex sindaco e primario di pediatria

SAN BENEDETTO - Pediatra ed ex sindaco. E' morto oggi all'età di 85 anni, Piero Ripani, una delle personalità più influenti di San Benedetto. Originario del Fermano, era arrivato in Riviera con in tasca la laurea in Medicina e qui si era trasferito con la prima moglie, la compianta professoressa Marinella. Ha ha curatro intere generazioni di sambendettesi fino a ricoprire la carica di primario dell'ospedale civile.

La sua impronta è stata importante anche in politica, come primo cittadino per la Democrazia Cristiana, dal 1988 al 1990 subito dopo il socialista Natale Cappella e prima del Commissario che si insediò quando cadde lasciando poi il posto a Paolo Perazzoli. Personalità di polso e molto determinato, Ripani ha diretto la clinica Stella Maris e anche dopo il pensionamento e si è sempre occupato di questo settore dispensando buoni consigli. Partecipava anche attivamente alla vita culturale e non mancava alle riunioni del Premio Truentum per la scelta dei cittadini migliori da insignire dell'ambito riconoscimento. Il funerale si terrà domani 22 novembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio alle ore 15. Lascia la moglie Adriana, le figlie Cristiana, Roberta e Sara, le nipoti e il fratello Giorgio.