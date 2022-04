Chiede soldi per ridare il portafogli: all'appuntamento si presentano i carabinieri e lo arrestano

SAN BENEDETTO - I carabinieri della compagnia di San Benedetto hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 25enne di origine romena, residente nel Fermano e già noto alle forze dell’ordine. L’accusa dei militari è di tentata estorsione.

Infatti secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori il giovane, entrato in possesso del portafogli di un 39enne di San Benedetto, aveva contattato telefonicamente il legittimo proprietario per chiedere in cambio della restituzione la somma di 200 euro. Il giovane confidava nella voglia del legittimo proprietario di poter recuperare i vari documenti e gli effetti personali che erano custoditi nel portafogli. Ma il sambenedettese a quel punto ha contattato i carabinieri che si sono fatti trovare all’appuntamento prefissato al posto del proprietario del portafogli. Una trappola che ha funzionato alla perfezione con l’arresto del giovane che è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

