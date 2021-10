Trovato morto in auto con ferite alla testa, non si esclude la pista dell'omicidio

ASCOLI - Un uomo di 78 anni del Fermano è stato ritrovato morto nella notte a San Benedetto del Tronto su una strada vicino alla strada provinciale Bonifica nei pressi del fiume Tronto. Il cadavere all'interno dell'auto presentava ferite alla testa. Non si esclude la pista dell'omicidio. Sul posto la polizia. Indaga la procura di Ascoli. Sono stati alcuni passanti a notare che dentro quell’auto ferma in una strada secondaria c’era un uomo senza vita, con delle profonde ferite alla testa, con pochi vestiti in dosso e hanno lanciato i soccorsi. Sul posto sono arrivati le pattuglie del commissariato di polizia e quelle dei carabinieri di San Benedetto che giunte sul posto hanno cercato di accertare quello che era avvenuto e chi fosse la vittima.Dell’accaduto è stata informata la Procura di Ascoli con il magistrato di turno che a distanza di poche ore dal ritrovamento del cadavere potrebbe disporre l’esame autoptico per stabilire con certezza le cause della morte.

