Bimba di 10 anni travolta e ferita â€‹alla testa: è caccia al ciclista pirata

SAN BENEDETTO - Ad un anno di distanza dall’episodio di Grottammare ieri pomeriggio c’è stata un’altra bambina investita da una bici pirata sul lungomare. Questa volta è accaduto a San Benedetto, all’altezza della concessione balneare numero 61 dove una bambina di dieci anni, in vacanza in Riviera con la sua famiglia, è stata investita da una bicicletta il cui conducente non si è poi fermato a prestare soccorso.La piccola, originaria di Rovigo, ha battuto la testa riportando un trauma cranico occipitale. Sul posto è subito arrivata l’ambulanza inviata dal 118 e partita dalla postazione di emergenza dell’ospedale Madonna del Soccorso che ha soccorso la bambina effettuando le prime medicazioni sul posto e predisponendo poi il trasferimento all’ospedale di San Benedetto dove è stata sottoposta a tutti i controlli del caso tra cui una Tac. Stando alle testimonianze raccolte dai numerosi passanti che hanno assistito alla scena, la bicicletta procedeva a forte velocità e, dopo l’impatto con la piccola, ha continuato lungo la sua strada.