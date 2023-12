Auto investe due ciclisti a San Benedetto: l'eliambulanza interviene per quello che ha riportato le ferite più gravi

SAN BENEDETTO - Due ciclisti sono stati investiti da un'auto in via Ponchielli a Porto d'Ascoli di San Benedetto del Tronto. Sul psoto è giunta l'ambulanza del 118 che ha richiesto l'intervento di Icaro per uno dei due che ha riportato le ferite più gravi. Ancora al vaglio della polizia locale la dinamica dell'investimento.