SAN BENEDETTO - Il Comune di San Benedetto investe 34mila euro per una viabilità sempre più smart. Arriva il “Traffic Supervisor”: sistema di monitoraggio dei principali parcheggi pubblici, capace di misurare in tempo reale i flussi di auto in entrata ed in uscita. Un’applicazione per migliorare la mobilità urbana, fornendo informazioni utili a snellire il traffico.





L’obiettivo finale è quello di offrire agli utenti della strada il dato sulla capacità di posteggio, in modo tale da velocizzare e facilitare la ricerca di stalli liberi. In concetto di fondo è facile: se so in anticipo che in un parcheggio non c’è neanche un posto, non perderò tempo in giri che si riveleranno inutili. Una linea utile anche a diminuire l’inquinamento. «Questo progetto - sottolineano dall’amministrazione comunale - si innesta nel solco di una pluriennale attività orientata a costruire una smart-city».

La città è smart

Su diversi lampioni, ad esempio, sono già stati installati apparecchi per monitorare: smog, rumori, temperatura e umidità. Tutti i dati raccolti dai nuovi sensori del traffico confluiranno in un pre-esistente sistema, capace di elaborare e archiviare informazioni provenienti da molteplici servizi. In questo modo sarà possibile consultare in un unico punto tutte le rilevazioni, avendo la possibilità di esportare i dati o metterli a disposizione di terzi. Tornando al traffico urbano: è partito il percorso che porterà il Comune a dotarsi di un Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) e di un correlato Biciplan: piano urbano della mobilità ciclistica. Pubblicato l’avviso per invitare i portatori di interessi diffusi (cosiddetti “stakeholder”) a manifestare interesse per la definizione partecipata dei due documenti. La domanda dovrà essere compilata utilizzando preferibilmente il modello pubblicato sul sito www.comunesbt.it, da inviare all’indirizzo pums@comunesbt.it entro le ore 12 del 12 ottobre.



In particolare, l’obiettivo del Biciplan è quello di ricucire la rete di piste ciclabili esistenti o di previsione con i tratti mancanti, valutando anche interventi leggeri quali corsie ciclabili o di moderazione della velocità (limiti 20/30 km/h), sviluppando sia il tema della pianificazione delle infrastrutture che le azioni atte a favorire lo sviluppo della mobilità ciclabile. Nel Pums, in buona sintesi, si riprogetterà una città pensando meno all’automobile privata e più ai pedoni, ai ciclisti ed agli utenti del trasporto pubblico. Infatti, ai progettisti è stato chiesto di recuperare e adeguare l’uso delle strade e delle piazze, tenendo conto delle esigenze dei diversi utenti (pedoni, ciclisti e utilizzatori del Tpl), in particolare negli ambiti ad elevata densità di residenza o di servizi, come le scuole e le strutture sanitarie. In definitiva, la visione della San Benedetto futura è questa: «Diminuire gli spostamenti quotidiani con auto e moto, a favore di modalità di trasporto a minore impatto (piedi, bici, bus) all’interno della città». L’amministrazione s’è posta come risultato finale quello di azzerare gli incidenti stradali mortali registrati in città.