SAN BENEDETTO - Se il Tronto fa ancora paura a Porto d’Ascoli dopo oltre 30 anni dai fatti tragici dell’Alluvione del 1992 - perché molti dei fattori dir ischio non sono stati eliminati - anche la vicenda dei risarcimenti è una strada in salita. Si dà il caso, infatti, che del migliaio di famiglie che si sono rivolte al Tribunale delle Acque per chiedere il ristoro dei danni subiti ci sono anche coloro che non ce l’hanno fatta ad ottenere le somme.



La vicenda



È infatti una complessa questione di Diritto quella che ha permesso a molti, soprattutto coloro che avevano aziende e danni ingenti, ma anche molte famiglie, di ottenere ristoro dai danni subiti in quella tragica primavera. Altri che, invece, sono incappati in una diversa interpretazione in base al principio di “ iura novit curia” e che si sentono beffati, o comunque trattati in maniera diversa rispetto a chi si è mosso per tempo. Resta il fatto che attualmente sono ancora pendenti dinanzi all’autorita giudiziaria centinaia di posizioni che hanno chiesto il risarcimento del danno. «Infatti - spiega l’avvocato Roberta Alessandrini che cura gli interessi di più della metà degli alluvionati - dopo molte sentenze positive di accoglimento nel primo grado di giudizio con risarcimenti è intervenuta una nuova corrente interpretativa giurisprudenziale che sta facendo prolungare le vicende giudiziarie di parte dei cittadini coinvolti dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche di Roma e, per alcuni, anche dinanzi alla Cassazione a Sezioni Unite». Insomma la feccenda non è ancora finita a 30 anni di distanza dai fatti e a 13 dalla conclusione con la condanna penale passata in giudicato in Cassazione, dell’ingegner Vincenzo Mattiolo, quale unico resposnabile per conto del Genio Civile e dunque del ministero per il restringimento dell’alveo del Tronto. , solo l’ingegner Vincenzo Mattiolo. « Comunque - chiude l’avvocato - sto convocando per il giorno 30 settembre i cittadini interessati per aggiornare sulla situazione dei risarcimenti».



Gli interventi



Sempre nei prossimi giorni, il 27 settembre per l’esattezza, il monitoraggio del fiumi e dei torrenti sarà l’argomento principale del primo incontro del gruppo di lavoro che l’ufficio Ambiente del Comune ha convocato in virtù del cosiddetto Contratto di fiume. Lo conferma l’assessore Tonino Capriotti che poi aggiunge. «Se ci sono anche problemi sui fossi che conducono dalla Statale Adriatica alla Sentina ci attiveremo anche perché del gruppo di lavoro, oltre alla polizia municipale fa parte anche la Picenambiente. Intanto da una prima sommaria ricognizione dei principali torrenti che attraversano la città non ci dovrebbero essere problemi ma certo il fiume Tronto è un’altra cosa e va tenuto sotto controllo». Indubbiamente. Perché scene come quelle che si sono viste a Senigallia sono un ricordo ancora forte in tutta la com